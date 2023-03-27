Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с Дациком

Известный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с соотечественником Вячеславом Дациком после победы последнего в кикбоксёрском поединке с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.

«Я могу составить оппозицию Дацику. Конфликта между нами больше нет, но спортивное противостояние актуально. Я буду готов к его ударам, к его колхозным ударам. До этого я чуть-чуть неправильно подготовился к нему, внесу корректировки и подготовлюсь лучше. Если любая организация возьмётся за организацию этого боя — я готов выйти и против Дацика, взять реванш», – приводит слова Емельяненко издание «РБК-Спорт».

Напомним, боксёрский поединок Дацика и Емельяненко состоялся в сентябре 2022 года и завершился уже через 13 секунд после начала – Емельяненко был нокаутирован левым боковым.