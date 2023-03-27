Британский тяжеловес: фанаты начнут разочаровываться во Фьюри после срыва боя с Усиком
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Британский ветеран супертяжёлого веса Дэвид Прайс высказался о срыве чемпионского мегафайта между соотечественником Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).
«В этих переговорах было много дотошности. Хотя на таком уровне переговоры это серьёзный бизнес, не так ли? Это мог быть первый поединок за звание абсолютного чемпиона за долгое время. В таких случаях организация всегда проблема, ведь в боксе не один чемпион. Обоим было что терять.
Я считаю, что люди начинают разочаровываться в Тайсоне Фьюри. И я полностью поддерживаю фанатов, которые хотят увидеть определённые бои. Не стоит забывать: без болельщиков не будет бокса», – сказал Прайс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
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