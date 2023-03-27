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Бабанин: в России нет профессионального бокса. До сих пор

Бабанин: в России нет профессионального бокса. До сих пор
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Российский боксёр Максим Бабанин считает, что в России нет профессионального бокса.

«Как говорят в Америке: «В России нет профессионального бокса». До сих пор. Все, кто хочет сильного результата, здесь не боксируют. Либо боксируют, но только в качестве стартового трамплина. Не все уезжают, этому есть причины: кто-то работает полицейским, у кого-то проблемы с визой, разные проблемы. Если бы всё было так легко, все бы уже стали профессионалами», — сказал Бабанин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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