Марлон Вера бросил вызов Петру Яну

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, обратился к россиянину Петру Яну.

«Ян, пришло время», — написал Вера в социальных сетях.

Напомним, недавно россиянин единогласным решением судей уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили.

Для Петра Яна это первое в карьере поражение единогласным решением судей. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей и ещё один раз — нанеся запрещённый удар.

Всего на счету российского бойца 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили, в свою очередь, одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

В активе Марлона Веры 21 победа в профессиональных смешанных единоборствах при восьми поражениях. Он прервал свою победную серию, которая насчитывала четыре боя.