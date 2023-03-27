Марлон Вера бросил вызов Петру Яну

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, обратился к россиянину Петру Яну.
«Ян, пришло время», — написал Вера в социальных сетях.
Напомним, недавно россиянин единогласным решением судей уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили.
Для Петра Яна это первое в карьере поражение единогласным решением судей. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей и ещё один раз — нанеся запрещённый удар.
Всего на счету российского бойца 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили, в свою очередь, одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.
В активе Марлона Веры 21 победа в профессиональных смешанных единоборствах при восьми поражениях. Он прервал свою победную серию, которая насчитывала четыре боя.
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