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Боксёр Бабанин, побеждавший Фьюри: хотел бы провести с ним ещё один бой

Боксёр Бабанин, побеждавший Фьюри: хотел бы провести с ним ещё один бой
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Российский боксёр Максим Бабанин рассказал о том, что он хотел бы провести ещё один поединок с британцем Тайсоном Фьюри.

Отметим, что Бабанин сражался с Фьюри в финале юниорского чемпионата Европы 2007 года и победил его.

«Я не то чтобы верю, что бой состоится, но мне очень хочется его провести. Дело не в деньгах, пусть он даже выставочным будет, дружеским — мне это очень интересно. Именно выйти на бой после хорошей подготовки, а не просто кулаками помахать, будучи растренированным. Спортивный интерес», — сказал Бабанин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Фьюри отреагировал на срыв поединка с Александром Усиком.

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