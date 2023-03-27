Боксёр Бабанин, побеждавший Фьюри: хотел бы провести с ним ещё один бой
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Российский боксёр Максим Бабанин рассказал о том, что он хотел бы провести ещё один поединок с британцем Тайсоном Фьюри.
Отметим, что Бабанин сражался с Фьюри в финале юниорского чемпионата Европы 2007 года и победил его.
«Я не то чтобы верю, что бой состоится, но мне очень хочется его провести. Дело не в деньгах, пусть он даже выставочным будет, дружеским — мне это очень интересно. Именно выйти на бой после хорошей подготовки, а не просто кулаками помахать, будучи растренированным. Спортивный интерес», — сказал Бабанин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Ранее Фьюри отреагировал на срыв поединка с Александром Усиком.
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