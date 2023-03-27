Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Водитель показала средний палец и уехала». Биспинг рассказал, как его сбил грузовик

«Водитель показала средний палец и уехала». Биспинг рассказал, как его сбил грузовик
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал историю о том, как его сбил грузовик.

«Только что меня сбил грузовик, когда я переходил дорогу. Потом женщина за рулем посигналила, показала мне средний палец и уехала, хаха. Вот сука. Гангстерский поступок», — написал Бисипнг в социальных сетях.

Майкл Биспинг свой последний поединок провёл на турнире UFC Fight Night 122 в 2017 году. Тогда американец уступил Келвину Гастелуму в первом раунде (нокаут). Всего на его счету 32 победы при девяти поражениях.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023