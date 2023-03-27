«Водитель показала средний палец и уехала». Биспинг рассказал, как его сбил грузовик

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал историю о том, как его сбил грузовик.

«Только что меня сбил грузовик, когда я переходил дорогу. Потом женщина за рулем посигналила, показала мне средний палец и уехала, хаха. Вот сука. Гангстерский поступок», — написал Бисипнг в социальных сетях.

Майкл Биспинг свой последний поединок провёл на турнире UFC Fight Night 122 в 2017 году. Тогда американец уступил Келвину Гастелуму в первом раунде (нокаут). Всего на его счету 32 победы при девяти поражениях.