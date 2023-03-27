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Шара Буллет дал прогноз на бой Перейры и Адесаньи

Шара Буллет дал прогноз на бой Перейры и Адесаньи
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался по поводу боя-реванша между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

«Дмаю, что Адесанья заберет этот реванш. Адесанья и Перейра оба ударники, и в таком поединке может произойти всё, что угодно, никто ни от чего не застрахован на этом уровне. Я буду болеть за Перейру, но мне кажется, Адесанья выиграет этот бой.

У Адесаньи подходящий стиль, просто в этом противостоянии его преследует карма. В первом бою он мог закончить его досрочно, но Перейру спас гонг. А в пятом раунде Адесанью карма настигла, и этот удар долетел до него», — сказал Шара в интервью Red Corner MMA.

«Жалко мне средний вес». Шара Буллет показал силу удара:

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