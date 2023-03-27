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Тренер женской сборной России по боксу: Индия — особый регион, тяжело чемпионаты проходят

Тренер женской сборной России по боксу: Индия — особый регион, тяжело чемпионаты проходят
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Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов высказался по поводу чемпионата мира, который проходит в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта.

«Как всегда, дома встретили очень тепло. Девчонки тронуты таким тёплым приёмом. Настроение хорошее. Изначально планировали четыре медали: золотую, серебряную и две бронзовых. Практически осуществили план, не хватило одной бронзовой медали. Однако Индия — особый регион, там чемпионаты очень тяжело проходят: это связано и с географическим расположением, и с особенностями кухни и всего остального. Но девчонки справились, команда в целом справилась. Это общая победа и общая работа», — сказал Муталибов по прилёте в Россию.

Напомним, на чемпионате команда завоевала три медали.

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