Тренер женской сборной России по боксу: Индия — особый регион, тяжело чемпионаты проходят
Поделиться
Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов высказался по поводу чемпионата мира, который проходит в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта.
«Как всегда, дома встретили очень тепло. Девчонки тронуты таким тёплым приёмом. Настроение хорошее. Изначально планировали четыре медали: золотую, серебряную и две бронзовых. Практически осуществили план, не хватило одной бронзовой медали. Однако Индия — особый регион, там чемпионаты очень тяжело проходят: это связано и с географическим расположением, и с особенностями кухни и всего остального. Но девчонки справились, команда в целом справилась. Это общая победа и общая работа», — сказал Муталибов по прилёте в Россию.
Напомним, на чемпионате команда завоевала три медали.
Комментарии
- 27 марта 2023
-
13:38
-
13:17
-
12:46
-
11:52
-
11:41
-
10:47
-
10:30
-
10:16
-
10:10
-
10:02
-
09:52
-
09:50
-
01:04
-
00:37
-
00:17
-
00:03
- 26 марта 2023
-
23:49
-
23:03
-
22:53
-
22:07
-
21:57
-
21:05
-
20:57
-
19:55
-
19:41
-
18:59
-
18:48
-
17:54
-
17:37
-
16:58
-
15:56
-
15:30
-
14:24
-
14:04
-
13:48
Партнерский контент