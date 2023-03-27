«Наш бой легко организовать». Серебряный призёр ОИ-2016 заявил о желании подраться с Фьюри

Серебряный призер Олимпийских игр Джо Джойс готов провести следующий бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Он считает, что этот бой будет легко провести, поскольку их обоих продвигает промоутер Фрэнк Уоррен.
«Да, я готов выйти на бой. Сначала у меня запланирован бой с Чжаном — это очень важный бой, так что я сделаю это первым. Фьюри сказал, что хочет встретиться со мной, если не будет драться с Усиком.
Это было бы очень легко устроить. Мы оба с Фрэнком Уорреном. Он уже сказал, что хочет драться со мной, это отличный бой. Люди заинтересованы в том, чтобы увидеть этот поединок.
В боксе меня ничего не удивляет. Я просто занимаюсь тем, что мне нужно делать, развиваю свою карьеру и добиваюсь максимума. Я хочу принять участие в нескольких отличных боях в этом и следующем году», — привоидт слова Джойса BoxingScene.
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