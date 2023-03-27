Чемпионка мира по боксу Демурчян: в боксе нет кумиров, а в спорте — Валиева и Щербакова

Чемпионка мира по боксу, россиянка Анастасия Демурчян назвала своих кумиров в спорте.
«В боксе нет кумиров, а в спорте — Камила Валиева и Анна Щербакова. Девочки очень старательные, работают. Аня Щербакова — олимпийская чемпионка. Я все прокаты на Олимпиаде смотрела. За Трусовой, конечно, тоже слежу, но Камила больше по душе. И Аня, но Камила больше. Она такая спокойная, скромная. Но я ни с кем из них не знакома.
Слежу за фигурным катанием достаточно давно — не скажу, сколько именно. Просто интересно наблюдать, как они все элементы делают, потому что это очень красиво, грациозно, плавно. Они все такие маленькие, хрупкие, и такое могут делать — прыжки и так далее. Заинтересовалась и по сей день наблюдаю», — сказала Демурчян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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