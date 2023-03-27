Чемпионка мира по боксу Демурчян — о бое с Загитовой: я пока не готова к такому масштабу

Чемпионка мира по боксу, россиянка Анастасия Демурчян высказалась по поводу возможного поединка со знаменитой фигуристкой Алиной Загитовой.

«Слышала историю, что Алина Загитова будет с кем-то боксировать. Это неожиданно, я была немножко в шоке, но хотелось бы посмотреть. Если мне предложат? Нет, я, наверное, на такое не пойду. Пока не готова к такому масштабу (смеётся)», — сказал Демурчян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.