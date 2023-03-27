Чемпионка мира по боксу Демурчян — о бое с Загитовой: я пока не готова к такому масштабу

Чемпионка мира по боксу, россиянка Анастасия Демурчян высказалась по поводу возможного поединка со знаменитой фигуристкой Алиной Загитовой.
«Слышала историю, что Алина Загитова будет с кем-то боксировать. Это неожиданно, я была немножко в шоке, но хотелось бы посмотреть. Если мне предложат? Нет, я, наверное, на такое не пойду. Пока не готова к такому масштабу (смеётся)», — сказал Демурчян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
- 27 марта 2023
-
15:15
-
14:46
-
14:28
-
14:16
-
14:11
-
13:58
-
13:38
-
13:17
-
12:46
-
11:52
-
11:41
-
10:47
-
10:30
-
10:16
-
10:10
-
10:02
-
09:52
-
09:50
-
01:04
-
00:37
-
00:17
-
00:03
- 26 марта 2023
-
23:49
-
23:03
-
22:53
-
22:07
-
21:57
-
21:05
-
20:57
-
19:55
-
19:41
-
18:59
-
18:48
-
17:54
-
17:37