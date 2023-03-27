Умар Нурмагомедов обратился к UFC с просьбой организовать ему поединок с Двалишвили
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории, обратился к UFC с просьбой организовать ему поединок с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.
«Предложите мне главный бой. Я согласен выйти против Мераба. Сейчас у него травма, и я желаю ему скорейшего выздоровления, но жду возможности разделить с ним клетку в июне или июле», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Напомним, Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей в своём последнем поединке. Всего у грузинского бойца 16 побед и четыре поражения.
Умар Нурмагомедов в январе встретился с бразильцем Раони Барселосом и нокаутировал соперника в первом раунде. У россиянина 16 побед и ни одного поражения в ММА.
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