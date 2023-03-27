Мухаммад: Ковингтон извинится перед Джоном Аником, как Лобов перед Хабибом
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Боец UFC Белал Мухаммад заявил, что хочет поехать в Майами и заставить Колби Ковингтона извиниться перед комментатором Джоном Аником за угрозы убийством.
Ранее Ковингтон раскритиковал Аника за дружбу с Мухаммадом, а также назвал бойца расистом.
«Джон, я не хочу, чтобы твои дети росли без отца. Ты живёшь в городе Бока-Ратон, я живу в Майами. Так что, ублюдок, ты не слишком далеко от меня, и тебе лучше заткнуться», — сказал Ковингтон.
«Я хочу поехать в Майами и заставить Колби извиниться перед Джоном Аником. Это будет точно так же, как в той ситуации, когда Хабиб подошёл к Артёму Лобову и дал ему пощёчину», — приводит слова Мухаммада Sportskeeda.
Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:
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