Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра рассказал, что Алекс Перейра может перейти в другой дивизион.

«В конце концов он перейдёт в другой дивизион. Мы постоянно говорим об этом. Он может драться где угодно. Посмотрите на этого парня. Он может драться в любом дивизионе. Он может драться в тяжёлом весе, полутяжёлом весе, ведь он сам по себе крупный.

В конце концов, я думаю, он захочет это сделать, потому что снижение веса — это большая потеря для него. Он не жалуется. Если он поднимется, будут супербои, большие бои. Я думаю, что это возможно», — приводит слова Тейшейры MMAJunkie.

В скором времени Алекс Перейра встретится с Исраэлем Адесаньей в бою-реванше.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в ноябре на UFC 281 и завершился победой Перейры техническим нокаутом в пятом раунде. На момент остановки бразилец проигрывал на карточках судей.