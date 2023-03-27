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Промоутер Усика назвал главную проблему Тайсона Фьюри

Промоутер Усика назвал главную проблему Тайсона Фьюри
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался о британце Тайсоне Фьюри после срыва переговоров с его командой.

«Я считаю, что проблема Тайсона Фьюри кроется не в боксе, а в жизни. Всё дело в том, что у него нет цели. У него нет направления, в котором он движется. Он многого добился и хорошо заработал. Он не бедный человек, и ему не нужно вставать на работу в пять утра.

Что дальше? Ему всего 34 года, и это даже не половина жизни. Вполне вероятно, что он столкнётся с проблемами, потому что у него нет устойчивого мышления. Он двигается по кругу. Когда человек не знает, куда идти, то выбирает деньги. Но когда вы купите всё – вы больше не будете чувствовать себя хорошо», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Fighting On The Inside.

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