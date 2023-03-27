Стала известна дата боя Вадима Немкова и Йоэля Ромеро

Поединок за звание чемпиона Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Вадимом Немковым (16-2) и кубинцем Йоэлем Ромеро (15-6) запланирован на 17 июня в Чикаго (штат Иллинойс, США), сообщает издание MMAJunkie. Встреча возглавит турнир Bellator 297.

Вадиму Немкову 30 лет. Россиянин стал чемпионом Bellator в августе 2020 года, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Бейдера, после чего в рамках Гран-при провёл три защиты, в финале турнира одолев экс-бойца UFC Кори Андерсона.

Йоэлю Ромеро 45 лет. Кубинец является двукратным претендентом на титул UFC в среднем дивизионе (до 84 кг). В 2021 году перешёл в Bellator, где провёл три поединка, в двух из них одержав победы.