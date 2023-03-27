Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа: если проиграю Франклину, буду вынужден завершить карьеру

Джошуа: если проиграю Франклину, буду вынужден завершить карьеру
Комментарии

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) высказался о предстоящем поединке с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), который состоится 1 апреля в Лондоне.

«У нас есть соперник, Джермейн Франклин, с которым я встречусь 1 апреля. У него появился шанс, и это здорово, каждый боец заслуживает шанс. Не смотрю на него как на разминку. Как по мне, медиа сделали его таким, но я смотрю на него как на реального претендента.

Я надеюсь на победу 1 апреля, потому что если я проиграю, то буду вынужден завершить карьеру, и это очевидно. Никто больше не даст мне большой бой. Франклин – серьёзный боец, и я не собираюсь проигрывать», – приводит слова Джошуа DAZN.

Материалы по теме
Промоутер Усика назвал главную проблему Тайсона Фьюри
Материалы по теме
«Считает себя иконой». Усик — разрекламированный победитель бодибилдеров и стариков?
«Считает себя иконой». Усик — разрекламированный победитель бодибилдеров и стариков?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023