Джошуа: если проиграю Франклину, буду вынужден завершить карьеру
Поделиться
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) высказался о предстоящем поединке с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), который состоится 1 апреля в Лондоне.
«У нас есть соперник, Джермейн Франклин, с которым я встречусь 1 апреля. У него появился шанс, и это здорово, каждый боец заслуживает шанс. Не смотрю на него как на разминку. Как по мне, медиа сделали его таким, но я смотрю на него как на реального претендента.
Я надеюсь на победу 1 апреля, потому что если я проиграю, то буду вынужден завершить карьеру, и это очевидно. Никто больше не даст мне большой бой. Франклин – серьёзный боец, и я не собираюсь проигрывать», – приводит слова Джошуа DAZN.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 марта 2023
-
21:56
-
20:40
-
20:16
-
20:07
-
18:55
-
17:38
-
16:26
-
16:12
-
15:45
-
15:15
-
14:46
-
14:28
-
14:16
-
14:11
-
13:58
-
13:38
-
13:17
-
12:46
-
11:52
-
11:41
-
10:47
-
10:30
-
10:16
-
10:10
-
10:02
-
09:52
-
09:50
-
01:04
-
00:37
-
00:17
-
00:03
- 26 марта 2023
-
23:49
-
23:03
-
22:53
-
22:07
Партнерский контент