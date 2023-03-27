Претендент на титул Усика назвал бойца, способного стать чемпионом в супертяжёлом весе

Регулярный чемпион WBA в супертяжёлом весе, британец Даниэль Дюбуа назвал бойца, который, по его мнению, имеет шансы на завоевание титула в «королевском дивизионе».

Им оказался действующий обладатель титула WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), британец Лоуренс Околи (19-0, 14 KO).

«Я считаю, что он, без сомнений, способен побороться за титул в супертяжёлом весе. Он способен встать в один ряд с большими парнями. Он уже близок к этому, потому что спарринговал со всеми. Это почти готовый супертяжеловес. Лоуренс сделал бы дивизион интереснее, ведь для хороших боёв нужны хорошие бойцы.

Каждый наш спарринг получался отличным. Вы бы захотели это увидеть. У нас были отличные сессии, он умный парень, и я многому научился благодаря ему», – приводит слова Дюбуа издание BoxingScene.