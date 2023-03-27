Дональд Серроне прокомментировал своё включение в Зал славы UFC
Поделиться
Именитый американский ветеран смешанных единоборств Дональд «Ковбой» Серроне прокомментировал включение в Зал славы UFC.
«Да, я уже осознал это. Это честь, чуваки. Зал славы – важная вещь для любой спортивной лиги. Встать в один ряд с Чаком Лидделлом, Андерсоном Силвой, Юрайей [Фейбером]… список не такой уж и большой, по правде сказать. Круто, мою фотографию повесят на стену в Институте UFC», – сказал Серроне на пресс-конференции.
Напомним, Ковбой объявил о завершении карьеры в июле 2022 года на турнире UFC 276, после поражения удушающим приёмом во втором раунде от соотечественника Джима Миллера, ставшего для него шестым в последних семи выступлениях. Всего за карьеру в ММА американец провёл 49 боёв, в которых одержал 36 побед.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 марта 2023
-
23:56
-
23:14
-
23:03
-
21:56
-
20:40
-
20:16
-
20:07
-
18:55
-
17:38
-
16:26
-
16:12
-
15:45
-
15:15
-
14:46
-
14:28
-
14:16
-
14:11
-
13:58
-
13:38
-
13:17
-
12:46
-
11:52
-
11:41
-
10:47
-
10:30
-
10:16
-
10:10
-
10:02
-
09:52
-
09:50
-
01:04
-
00:37
-
00:17
-
00:03
- 26 марта 2023
-
23:49
Партнерский контент