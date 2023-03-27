Дональд Серроне прокомментировал своё включение в Зал славы UFC

Именитый американский ветеран смешанных единоборств Дональд «Ковбой» Серроне прокомментировал включение в Зал славы UFC.

«Да, я уже осознал это. Это честь, чуваки. Зал славы – важная вещь для любой спортивной лиги. Встать в один ряд с Чаком Лидделлом, Андерсоном Силвой, Юрайей [Фейбером]… список не такой уж и большой, по правде сказать. Круто, мою фотографию повесят на стену в Институте UFC», – сказал Серроне на пресс-конференции.

Напомним, Ковбой объявил о завершении карьеры в июле 2022 года на турнире UFC 276, после поражения удушающим приёмом во втором раунде от соотечественника Джима Миллера, ставшего для него шестым в последних семи выступлениях. Всего за карьеру в ММА американец провёл 49 боёв, в которых одержал 36 побед.