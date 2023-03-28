Джервонта Дэвис заявил, что Мейвезер запретил ему тренироваться в его зале
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Чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный американский нокаутёр Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) сообщил в социальных сетях о конфликте со своим наставником и членом Зала славы Флойдом Мейвезером-младшим.
По словам Дэвиса, Мейвезер запретил ему посещать его боксёрский зал, расположенный в Лас-Вегасе.
«Что? Мелкая задница Флойд сказал, что я больше не могу пользоваться его залом. Мне плевать!» – написал Дэвис.
Напомним, 23 апреля в Лас-Вегасе (США) Дэвис сразится с непобеждённым соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 KO). Поединок пройдёт в промежуточном лимите до 61,7 кг.
Ранее в интервью Мейвезер дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии.
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