Джервонта Дэвис заявил, что Мейвезер запретил ему тренироваться в его зале

Чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный американский нокаутёр Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) сообщил в социальных сетях о конфликте со своим наставником и членом Зала славы Флойдом Мейвезером-младшим.

По словам Дэвиса, Мейвезер запретил ему посещать его боксёрский зал, расположенный в Лас-Вегасе.

«Что? Мелкая задница Флойд сказал, что я больше не могу пользоваться его залом. Мне плевать!» – написал Дэвис.

Напомним, 23 апреля в Лас-Вегасе (США) Дэвис сразится с непобеждённым соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 KO). Поединок пройдёт в промежуточном лимите до 61,7 кг.

Ранее в интервью Мейвезер дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии.

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