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«На машинах ездить». Хасбик рассказал о своём главном увлечении

«На машинах ездить». Хасбик рассказал о своём главном увлечении
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Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, ответил на вопрос знаменитого боксёра Майка Тайсона о своём любимом увлечении.

«На машинах ездить, с друзьями отдыхать. В телефоне лазить. И всё. Какие у меня машины? У меня Escalade. Ещё… не знаю. Мне вот эта машина нравится», — сказал Хасбик на подкасте Hotboxin'.

Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном:

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