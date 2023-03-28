Белал Мухаммад: почему мне снова приходится драться с тем, кто ниже меня в рейтинге?

Боец UFC Белал Мухаммад высказался по поводу того, что ему предлагают поединки с бойцами ниже по рейтингу.

«Почему мне снова приходится драться с тем, кто стоит ниже в рейтинге, с очередным проспектом? Это не имеет никакого смысла. Почему только я дерусь с парнями, стоящими ниже в рейтинге, хотя впереди есть бойцы, которые вообще не дерутся?» — приводит слова Мухаммада TMZ.

Напомним, Белал Мухаммад свой последний поединок провёл на турнире UFC 280 в октябре прошлого года и выиграл техническим нокаутом у Шона Брэди. Всего у Мухаммада 22 победы и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. Боец идёт на серии из восьми побед.