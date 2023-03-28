Белал Мухаммад: почему мне снова приходится драться с тем, кто ниже меня в рейтинге?
Поделиться
Боец UFC Белал Мухаммад высказался по поводу того, что ему предлагают поединки с бойцами ниже по рейтингу.
«Почему мне снова приходится драться с тем, кто стоит ниже в рейтинге, с очередным проспектом? Это не имеет никакого смысла. Почему только я дерусь с парнями, стоящими ниже в рейтинге, хотя впереди есть бойцы, которые вообще не дерутся?» — приводит слова Мухаммада TMZ.
Напомним, Белал Мухаммад свой последний поединок провёл на турнире UFC 280 в октябре прошлого года и выиграл техническим нокаутом у Шона Брэди. Всего у Мухаммада 22 победы и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. Боец идёт на серии из восьми побед.
Комментарии
- 28 марта 2023
-
11:00
-
10:49
-
10:08
-
09:59
-
09:54
-
08:49
-
00:56
- 27 марта 2023
-
23:56
-
23:14
-
23:03
-
21:56
-
20:40
-
20:16
-
20:07
-
18:55
-
17:38
-
16:26
-
16:12
-
15:45
-
15:15
-
14:46
-
14:28
-
14:16
-
14:11
-
13:58
-
13:38
-
13:17
-
12:46
-
11:52
-
11:41
-
10:47
-
10:30
-
10:16
-
10:10
-
10:02
Партнерский контент