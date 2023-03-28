Реванш Бивола и Альвареса планируют провести в сентябре

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Сауль Альварес не будет драться с Кевином Бенавидесом в ближайшее время, поскольку 6 мая ему предстоит защита титула неоспоримого чемпиона против Джона Райдера, а затем бой-реванш с чемпионом в лёгком весе WBA Дмитрием Биволом в сентябре.

«Следующий поединок — Бивол в сентябре. Согласно контракту, мы должны пройти через этот процесс для боя-реванша. Мы собирались провести этот бой.

Вы также должны понимать, что для Канело Альвареса всё, о чем он думает, кроме Джона Райдера, это реванш за то поражение от Бивола. Победить Дмитрия Бивола было самым важным в его карьере, потому что люди говорили: «Это плохой бой для тебя. Я не думаю, что тебе стоит вступать в эту войну».

Это худшее, что можно сказать Канело. На самом деле Давид Бенавидес был бы более лёгким соперником для него, чем Бивол, но он должен отомстить за это поражение», — приводит слова Хирна Newsofmax.