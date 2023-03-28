Двалишвили объяснил, почему не будет драться с Умаром Нурмагомедовым

Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили рассказал, почему он не станет драться с Умаром Нурмагомедовым.

«Мне действительно предложили. Я согласился, хотя он и не заслуживает боя со мной. Но врачи сказали, что мне нельзя драться из-за травмы», — приводит слова Двалишвили Setanta Sports.

Напомним, Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей в своём последнем поединке. Всего у грузинского бойца 16 побед и четыре поражения.

Умар Нурмагомедов в январе встретился с бразильцем Раони Барселосом и нокаутировал соперника в первом раунде. У россиянина 16 побед и ни одного поражения в ММА.

Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном: