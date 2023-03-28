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Вячеслав Дацик объяснил свои резонансные высказывания о легендарном Мохаммеде Али

Вячеслав Дацик объяснил свои резонансные высказывания о легендарном Мохаммеде Али
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Звёздный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик перед поединком с американцем Кевином Джонсоном объяснил, почему жёстко высказывался в адрес легендарного боксёра Мохаммеда Али.

«Это была пропаганда боя. Мохаммед Али очень много двигался и был очень неудобен в боксе. А я люблю тех, кто идёт вперёд и рубится, кого не надо ловить. С ними легче драться. Их легче нокаутировать или от них легче упасть. Бой проходит быстрее», — сказал Дацик на пресс-конференции.

Напомним, на прошедших выходных Дацик проводил поединок с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом. Бой завершился уже на старте первого раунда. Соперники сошлись в клинче, на выходе из которого Дацик поймал соперника правым боковым, отправив его на пол. Подняться бразилец не смог.

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