Вячеслав Дацик объяснил свои резонансные высказывания о легендарном Мохаммеде Али

Звёздный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик перед поединком с американцем Кевином Джонсоном объяснил, почему жёстко высказывался в адрес легендарного боксёра Мохаммеда Али.

«Это была пропаганда боя. Мохаммед Али очень много двигался и был очень неудобен в боксе. А я люблю тех, кто идёт вперёд и рубится, кого не надо ловить. С ними легче драться. Их легче нокаутировать или от них легче упасть. Бой проходит быстрее», — сказал Дацик на пресс-конференции.

Напомним, на прошедших выходных Дацик проводил поединок с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом. Бой завершился уже на старте первого раунда. Соперники сошлись в клинче, на выходе из которого Дацик поймал соперника правым боковым, отправив его на пол. Подняться бразилец не смог.