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Поветкин назвал сильные стороны Джонсона перед боем с Дациком

Поветкин назвал сильные стороны Джонсона перед боем с Дациком
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин высказался о сильных сторонах американца Кевина Джонсона перед поединком с россиянином Вячеславом Дациком.

«Очень опытный боксёр, вот что можно сказать. Очень хороший, по-любому. У него хорошая защита, длинные руки, хороший удар.

Я вообще прогнозы не даю никогда. Джонсон – сильный и хороший боксёр. Вячеслав тоже молодец. Он напористый, в хорошей форме. В какой форме Джонсон – пока не знаю. Но бой будет интересный», – сказал Поветкин на пресс-конференции.

Напомним, на прошедших выходных Дацик проводил поединок с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом. Бой завершился уже на старте первого раунда. Соперники сошлись в клинче, на выходе из которого Дацик поймал соперника правым боковым, отправив его на пол. Подняться бразилец не смог.

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