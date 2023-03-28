Чисора рассказал, почему не удалось организовать бой Усик — Фьюри

Британский боксёр Дерек Чисора прокомментировал срыв поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Бой Фьюри и Усика не состоялся, потому что его поставили на «Уэмбли». Пусть они сначала продадут. Они все вместе, наверное, получат от $ 20 млн до $ 50 млн. Это не настолько большие деньги, которые они хотят. Они хотят много. Так что они должны подождать, пока большой игрок не скажет: «Время лететь к саудитам», — сказал Чисора в интервью Seconds Out.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали проведение боя 29 апреля в Лондоне, однако позже выяснилось, что Усик и Фьюри не договорились о включении пункта о реванше в контракт.

При этом обе стороны обвиняют друг друга в срыве поединка.