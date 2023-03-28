Дариуш обвинил Макгрегора в использовании допинга

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш обвинил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в употреблении допинга.

«Думаю, Макгрегор жульничает. Если ты хочешь вылечить ногу после перелома и принимать для этого какие-то гормоны роста, ты можешь получить терапевтическое исключение в USADA. Что бы ты ни употреблял, нужно это решать с Антидопинговым агентством. А то, что мы наблюдаем, это просто чушь. Они говорят, что не будут проверять его на допинг из-за ноги. А его должны проверять и потом уже сказать о терапевтическом исключении. Но это не случай Макгрегора. Он, чтобы всех обмануть, даже уходил из спорта. Недавно в USADA сказали, что человек должен провести шесть чистых месяцев и две проверки, но это просто чушь», — сказал Дариуш в интервью The Schmo.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года и должен вернуться в октагон ближайшей осенью.