Шон О’Мэлли объяснил, почему отказался страховать бой Стерлинга и Сехудо
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Американский боец смешанных единоборств, второй номер легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли рассказал, почему не стал страховать титульный поединок между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом.
«Я на самом деле планировал страховать бой Сехудо и Стерлинга. Но это реально трудно. Проходить полный тренировочный лагерь, пять раундов по пять минут, подготовка. А в итоге даже не выйти в октагон. В общем, я не мог заставить себя тренироваться с тем же усердием и в какой-то момент послал всё», — рассказал боец в видео на своём YouTube-канале.
Шон О’Мэлли свой последний поединок провёл в октябре прошлого года и выиграл раздельным решением судей у Петра Яна.
Бой Сехудо и Стерлинга должен возглавить турнир UFC 288, который состоится 6 мая.
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