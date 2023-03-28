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Масвидаль: Рахмонов сломает Хамзата Чимаева

Масвидаль: Рахмонов сломает Хамзата Чимаева
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Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в полусредней весовой категории, выразил уверенность в том, что Шавкат Рахмонов выиграет у Хамзата Чимаева.

«Я думаю, Рахмонов сломает Хамзата Чимаева. Я не верю во всю эту шумиху вокруг Чимаева, он большой для своей весовой категории и хорошо борется, но он может встретиться с бойцом, который так же хорошо борется, а ещё у него настоящие пушки в руках. Я не вижу в Хамзате большой угрозы, так что ему ещё предстоит доказать мою неправоту», — сказал Масвидаль в шоу The MMA Hour.

Шавкат Рахмонов в последнем поединке в марте выиграл у Джеффа Нила удушающим приёмом. Хамзат Чимаев в сентябре также удушающим приёмом выиграл у Кевина Холланда.

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