Масвидаль: Рахмонов сломает Хамзата Чимаева
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Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в полусредней весовой категории, выразил уверенность в том, что Шавкат Рахмонов выиграет у Хамзата Чимаева.
«Я думаю, Рахмонов сломает Хамзата Чимаева. Я не верю во всю эту шумиху вокруг Чимаева, он большой для своей весовой категории и хорошо борется, но он может встретиться с бойцом, который так же хорошо борется, а ещё у него настоящие пушки в руках. Я не вижу в Хамзате большой угрозы, так что ему ещё предстоит доказать мою неправоту», — сказал Масвидаль в шоу The MMA Hour.
Шавкат Рахмонов в последнем поединке в марте выиграл у Джеффа Нила удушающим приёмом. Хамзат Чимаев в сентябре также удушающим приёмом выиграл у Кевина Холланда.
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