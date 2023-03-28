«Перестань прятаться, если ты настоящий чемпион». Ковингтон обратился к Эдвардсу

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон обратился к действующему обладателю титула Леону Эдвардсу.

«Леон, перестань прятаться. Докажи, что ты настоящий чемпион. Если ты им являешься, то выиграешь у кого угодно. Но я лучше в борьбе, лучше в стойке, лучше в джиу-джитсу, и ты знаешь, что никто не сравнится со мной в выносливости. Леон всегда замедляется по ходу поединка, так что сначала я его вымотаю, а потом сломаю», — сказал Ковингтон в подкасте Майкла Биспинга.

Ранее Леон Эдвардс отказывался от боя с Колби Ковингтоном. При этом президент UFC Дана Уайт сообщил, что Ковингтон будет следующим соперником Эдвардса в титульном поединке.