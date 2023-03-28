Адесанья — о реванше с Перейрой: буду меньше болтать и больше делать

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о реванше с Алексом Перейрой, который пройдёт на турнире UFC 287.
«На этот раз всё по-другому. Не собираюсь раскрывать все карты, но докажу, что я лучший. Я буду меньше говорить и больше делать. Мне не нужны эти игры, бой уже продан, и это будет один из величайших поединков всех времён. Я не пытаюсь запугать Алекса, потому что это пустая трата энергии. Его невозможно напугать, но и меня тоже. Мне нечего терять в этом поединке», — приводит слова Адесаньи Sports Illustrated.
Первый бой Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи в UFC прошёл в ноябре прошлого года и завершился победой бразильца техническим нокаутом в пятом раунде.
Реванш Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 287, который пройдёт в Майами 8 апреля.
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