Джошуа: Фьюри нуждается во мне

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа считает, что действующему обладателю титула по версии WBC Тайсону Фьюри необходимо получить бой с ним.

«Лучшего времени для нашего боя уже не будет! Мне кажется, что сейчас, если его бой с Усиком так и не состоится и за это время Тайсон не найдёт другого соперника, то он нуждается во мне. Кто виноват в том, что наш бой в декабре сорвался? Может быть, я. Потому что не уложился в заданный им дедлайн», — приводит слова Джошуа Boxing Social.

Ранее сообщалось, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе пройдёт 29 апреля.

Однако стороны в итоге так и не пришли к соглашению по некоторым пунктам контракта.