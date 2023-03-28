Джошуа: Фьюри нуждается во мне
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа считает, что действующему обладателю титула по версии WBC Тайсону Фьюри необходимо получить бой с ним.
«Лучшего времени для нашего боя уже не будет! Мне кажется, что сейчас, если его бой с Усиком так и не состоится и за это время Тайсон не найдёт другого соперника, то он нуждается во мне. Кто виноват в том, что наш бой в декабре сорвался? Может быть, я. Потому что не уложился в заданный им дедлайн», — приводит слова Джошуа Boxing Social.
Ранее сообщалось, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе пройдёт 29 апреля.
Однако стороны в итоге так и не пришли к соглашению по некоторым пунктам контракта.
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