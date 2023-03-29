Тренер Адесаньи сравнил Алекса Перейру с Майком Тайсоном

Юджин Берман, тренер экс-чемпиона UFC в средней весовой категории Исраэля Адесаньи, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с Алексом Перейрой.
«Мы понимаем масштабы предстоящего боя. Одна из самых сложных вещей — драться с кем-то вроде Алекса. Начнём с того, что таких людей практически не существует. Вам может повезти, и вы встретитесь с кем-то таким в своей карьере в боксе или ММА. В боксе это Джордж Форман и Майк Тайсон, а в ММА — Алекс Перейра. Если повезёт, то подерётесь с кем-то вроде них. Вот в этом и сложность. Можно видеть множество путей к победе, но у них есть особенный и мощный удар. Такие могут убить вас одним выстрелом, и это стоит уважать. Это сверхспособность, которая доступна далеко не всем», — цитирует тренера MMA News.
Реванш Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи состоится 8 апреля на турнире UFC 287.
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