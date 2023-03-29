Регбист из зала Фёдора Емельяненко перешёл в лигу АСА
Поделиться
Обладатель титула AMC Fight Nights в тяжёлом весе, Григорий Пономарёв, подписал контракт с лигой АСА.
«Григорий Пономарёв – боец тяжёлого веса лиги АСА», — говорится в заявлении промоушена.
Последний бой Пономарёва состоялся несколько недель назад на турнире AMC Fight Nights 119, где он победил техническим нокаутом в первом раунде Юсупа Шуаева.
27-летний боец провёл за карьеру восемь боёв, в которых одержал шесть побед и потерпел два поражения.
Стоит отметить, что в 2022 году Григорий подписал контракт с профессиональным регбийным клубом «Металлург».
Комментарии
- 29 марта 2023
-
09:59
-
09:53
-
00:18
- 28 марта 2023
-
23:25
-
22:35
-
21:51
-
21:13
-
20:48
-
20:21
-
19:32
-
19:18
-
18:40
-
18:32
-
18:10
-
17:55
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
16:31
-
15:09
-
15:07
-
15:06
-
15:03
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:51
-
14:48
-
14:41
-
13:56
-
13:48
-
12:56
-
12:46
-
12:41
Партнерский контент