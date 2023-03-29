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Регбист из зала Фёдора Емельяненко перешёл в лигу АСА

Регбист из зала Фёдора Емельяненко перешёл в лигу АСА
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Обладатель титула AMC Fight Nights в тяжёлом весе, Григорий Пономарёв, подписал контракт с лигой АСА.

«Григорий Пономарёв – боец тяжёлого веса лиги АСА», — говорится в заявлении промоушена.

Последний бой Пономарёва состоялся несколько недель назад на турнире AMC Fight Nights 119, где он победил техническим нокаутом в первом раунде Юсупа Шуаева.

27-летний боец провёл за карьеру восемь боёв, в которых одержал шесть побед и потерпел два поражения.

Стоит отметить, что в 2022 году Григорий подписал контракт с профессиональным регбийным клубом «Металлург».

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