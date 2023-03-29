Промоутеры занялись организацией боя между Усиком и Дюбуа

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что обязательный претендент на пояс WBA британец Даниэль Дюбуа отправил в WBA запрошенное медицинское подтверждение о полном восстановлении после травмы. Это стало стартом в организации поединка между ним и украинцем Александром Усиком.

«Сейчас передо мной какими-то таинственными путями открылась эта дверь. Бог действует таинственными путями. Я верю, что смогу вырубить его. Я просто хочу прекратить господство Усика и забрать все пояса», — сказал Дюбуа.

Свой последний бой британец провёл 3 декабря 2022 года. Дюбуа защищал свой пояс против южноафриканца Кевина Лерены и одержал победу нокаутом в третьем раунде.

В активе Александра Усика 20 побед в 20 профессиональных поединках. В последнем бою он выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей.