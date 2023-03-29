«Такой возможности не будет ещё долго». Глава WBC разочарован отменой боя Усик — Фьюри

Глава WBC Маурисио Сулейман считает, что Александр Усик и Тайсон Фьюри упустили свой единственный шанс побороться за все четыре главных титула в супертяжёлом весе.

«WBC всячески поддерживает идею проведения объединительного боя между Фьюри и Усиком для определения неоспоримого чемпиона в супертяжёлом весе. Крайне досадно, что такой поединок не состоится, так как такой возможности не будет ещё долгое время, и будет сложно всё согласовать, так как существуют мандаты для каждой организации», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

По информации Хильберто Мендосы, украинец остался недоволен предложенным гонораром на бой. Изначально стороны договаривались, что Фьюри получит 70%, а Усик — остальную часть.