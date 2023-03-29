Александра Усика заметили в Киево-Печерской лавре. Он сказал, что пришёл помолиться

На утреннем богослужении в Киево-Печерской лавре заметили известного украинского боксёра Александра Усика. Спортсмен отказался разговаривать с журналистами, заявив, что пришёл помолиться.

Напомним, сегодня монахам Украинской православной церкви предписано выселиться из лавры. Министерство культуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приёмке имущества заповедника начнёт работу 30 марта. Ранее в УПЦ призвали своих сторонников приходить в этот день в лавру на молитву.

В активе Александра Усика 20 побед в 20 профессиональных поединках. В последнем бою он выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей.