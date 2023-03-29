Хэйни: Ломаченко не дал мне шанса в 2019 году, но я не буду мелочным

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни высказался по поводу поединка с Василием Ломаченко.

«Ломаченко — хороший боец и будущий кандидат в Зал славы. Я ничего не хочу сказать о нём или о том, что он сделал в боксе. Хотя он не дал мне шанса, когда я бросил ему вызов в 2019 году, но я не буду мелочным. Это бой, которого действительно хотят болельщики, и я сделал так, чтобы он состоялся.

Я стал в два раза лучше после боя-реванша с Камбососом, и хотите верьте, хотите нет, но чем лучше мой соперник, тем лучше я выступаю. Не могу дождаться этого боя. Знаю, что у Ломаченко очень высокий боксёрский IQ, и 20 мая я покажу всему миру, что я лучший боец на планете. Я готов к сокрушительной защите своего неоспоримого титула», – приводит слова Хэйни BoxingScene.