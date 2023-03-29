Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо считает Умара Нурмагомедова самым сложным соперником в легчайшем дивизионе UFC

Сехудо считает Умара Нурмагомедова самым сложным соперником в легчайшем дивизионе UFC
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо высказался по поводу российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова.

«Умар – самый опасный парень. В легчайшем весе Умар Нурмагомедов – самый сложный соперник для любого, в том числе для меня. Он умеет бороться, умеет драться в стойке, умеет боксировать. Он всесторонне развитый боец. Он видел, как его родной и двоюродный братья выигрывают титул чемпиона мира. И он хочет стать следующим», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

Умар Нурмагомедов в январе встретился с бразильцем Раони Барселосом и нокаутировал соперника в первом раунде. У россиянина 16 побед и ни одного поражения в ММА.

Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:

Материалы по теме
Брат Хабиба хочет всё и сразу! Но Орёл не даст Умару натворить глупостей
Брат Хабиба хочет всё и сразу! Но Орёл не даст Умару натворить глупостей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023