Сехудо считает Умара Нурмагомедова самым сложным соперником в легчайшем дивизионе UFC
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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо высказался по поводу российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова.
«Умар – самый опасный парень. В легчайшем весе Умар Нурмагомедов – самый сложный соперник для любого, в том числе для меня. Он умеет бороться, умеет драться в стойке, умеет боксировать. Он всесторонне развитый боец. Он видел, как его родной и двоюродный братья выигрывают титул чемпиона мира. И он хочет стать следующим», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.
Умар Нурмагомедов в январе встретился с бразильцем Раони Барселосом и нокаутировал соперника в первом раунде. У россиянина 16 побед и ни одного поражения в ММА.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:
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