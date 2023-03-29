Дэн Харди: совсем скоро Нганну придёт в PFL и будет драться

Бывший претендент на титул UFC, британец Дэн Харди считает, что экс-чемпион промоушена Фрэнсис Нганну в скором времени подпишет контракт с PFL.

Ранее в этом месяце промоушен объявил, что Дэн Харди будет руководителем отдела по работе с бойцами в европейском отделении, которое получило название PFL Europe. Как было подтверждено в пресс-релизе, Харди будет следить за «благополучием и развитием бойцов». Харди также будет участвовать в трансляциях PFL Europe в качестве эксперта-аналитика.

«Фрэнсис Нганну в скором времени приедет к нам и будет драться за титул. Я знаю, что он придет. Я просто знаю, я просто чувствую это. В этом есть смысл. Его требования к UFC — это именно то, что предлагает PFL. Так что всё, что он просил у UFC, уже на столе здесь. Мы можем сделать это для него, он будет счастлив», — сказал Харди.