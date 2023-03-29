Фрэнсис Нганну встретился с Арнольдом Шварценеггером. Фото

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну встретился со знаменитым голливудским актёром и политическим деятелем Арнольдом Шварценеггером. Снимком у себя в социальных сетях поделился Шварценеггер. Также на фото присутствует игрок НФЛ Мекай Бектон.
«Теперь я понимаю, что чувствует Дэнни», — подписал фото Шварценеггер, намекнув на актёра Дэнни Де Вито, вместе с которым он снимался в ряде фильмов («Близнецы», «Джуниор»).
Фото: Из личного архива Арнольда Шварценеггера
В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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