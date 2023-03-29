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Шевченко — о реванше с Грассо: не просто выиграю, а покажу, что я на другом уровне

Шевченко — о реванше с Грассо: не просто выиграю, а покажу, что я на другом уровне
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Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась по поводу своего реванша с мексиканкой Алексой Грассо.

«Я выйду в октагон и финиширую её. Я обязана это сделать, это очень важно. Мне нужно не просто выиграть, а ещё и показать, что я нахожусь на другом уровне. Для меня это действительно имеет огромное значение», — приводит слова Шевченко Sportskeeda.

Напомним, в первом бою Шевченко выигрывала на судейских карточках, однако в четвёртом раунде пропустила проход соперницы за спину и проиграла удушающим приёмом.

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