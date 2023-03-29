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Двалишвили пытался выяснить отношения с фанатом после турнира UFC. Видео

Двалишвили пытался выяснить отношения с фанатом после турнира UFC. Видео
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В Сети появилось видео, на котором грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили во время одного из турниров попытался залезть на трибуну, чтобы выяснить отношения с фанатом.

Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната:

В своём последнем бою Двалишвили противостоял россиянин Пётр Ян. Поединок Яна и Двалишвили состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.

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