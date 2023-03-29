Атлас: Фьюри может собрать 30 тысяч зрителей на бой с парнем, продающим орешки

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас высказался о популярности британца Тайсона Фьюри.

«Фьюри зарабатывает миллионы долларов. Он всё ещё приводит 80-90 тысяч зрителей на арену. Ты можешь выйти и подраться на арене с парнем, продающим орешки по скидке, и привести 30 тысяч человек. Вот как обстоят дела в Лондоне, в Англии, в Британии. Если у этих бойцов есть фанаты, они придут почти независимо от того, с кем они будут драться.

Он может подраться с любым без риска или с намного, намного, намного меньшим риском, и всё равно получить миллионы долларов. Когда ты Фьюри и у тебя есть такой вариант, угадайте что? Опускаются руки на бой с Усиком, где можно проиграть! У Усика нет такого варианта. У него большое желание сделать бой с Фьюри!» — сказал Атлас в своём подкасте.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: