Бой Ивана Штыркова и Виктора Немкова состоится 13 мая

Экс-боец UFC Иван Штырков проведёт поединок с другим россиянином, Виктором Немковым, на турнире RCC 15 в Екатеринбурге 13 мая.

«Сейчас готовлюсь к поединку с Виктором. У нас всё в силе. Могу сказать, что Немков имеет колоссальный опыт в боях. Он — рослый, что даёт преимущество в дистанции, умеет этим преимуществом пользоваться, разносторонний, и борется, и дерётся! Что ещё нужно для крутого и зрелищного боя?» — приводит слова Штыркова Meta MMA.

Напомним, на счету 34-летнего Ивана Штыркова 25 боёв в ММА и 22 победы. На счету 36-летнего Виктора Немкова 30 побед в 39 поединках.