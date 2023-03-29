Бой Ивана Штыркова и Виктора Немкова состоится 13 мая
Поделиться
Экс-боец UFC Иван Штырков проведёт поединок с другим россиянином, Виктором Немковым, на турнире RCC 15 в Екатеринбурге 13 мая.
«Сейчас готовлюсь к поединку с Виктором. У нас всё в силе. Могу сказать, что Немков имеет колоссальный опыт в боях. Он — рослый, что даёт преимущество в дистанции, умеет этим преимуществом пользоваться, разносторонний, и борется, и дерётся! Что ещё нужно для крутого и зрелищного боя?» — приводит слова Штыркова Meta MMA.
Напомним, на счету 34-летнего Ивана Штыркова 25 боёв в ММА и 22 победы. На счету 36-летнего Виктора Немкова 30 побед в 39 поединках.
Комментарии
- 29 марта 2023
-
16:08
-
16:06
-
15:43
-
15:41
-
15:04
-
14:57
-
14:57
-
14:52
-
13:42
-
13:33
-
12:52
-
12:43
-
11:25
-
11:01
-
10:33
-
10:28
-
10:06
-
09:59
-
09:53
-
00:18
- 28 марта 2023
-
23:25
-
22:35
-
21:51
-
21:13
-
20:48
-
20:21
-
19:32
-
19:18
-
18:40
-
18:32
-
18:10
-
17:55
-
17:34
-
17:26
-
17:25
Партнерский контент