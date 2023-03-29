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Бой Ивана Штыркова и Виктора Немкова состоится 13 мая

Бой Ивана Штыркова и Виктора Немкова состоится 13 мая
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Экс-боец UFC Иван Штырков проведёт поединок с другим россиянином, Виктором Немковым, на турнире RCC 15 в Екатеринбурге 13 мая.

«Сейчас готовлюсь к поединку с Виктором. У нас всё в силе. Могу сказать, что Немков имеет колоссальный опыт в боях. Он — рослый, что даёт преимущество в дистанции, умеет этим преимуществом пользоваться, разносторонний, и борется, и дерётся! Что ещё нужно для крутого и зрелищного боя?» — приводит слова Штыркова Meta MMA.

Напомним, на счету 34-летнего Ивана Штыркова 25 боёв в ММА и 22 победы. На счету 36-летнего Виктора Немкова 30 побед в 39 поединках.

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