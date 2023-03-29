Ковингтон рассказал, в каком стиле победит Леона Эдвардса

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался по поводу своего возможного поединка с действующим обладателем пояса Леоном Эдвардсом.

«Я буду избивать его с первой секунды до последней. Я побью его везде. Я лучше в борьбе, я лучше в ударке, и я лучше в джиу-джитсу. Моё кардио, он его не потянет. Он становится медленнее в своих боях. Он выходит, наносит 50–60 ударов ногами, 50–60 ударов руками, а затем объём его работы падает, и он начинает замедляться. Поэтому я измотаю его и сломаю. Я сломлю его волю. Он знает, что произойдёт: он сломается на глазах у всего мира», — сказал Ковингтон в интервью Майклу Биспингу.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем: