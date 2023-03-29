Глава IBA выступил с заявлением против допуска боксёров-трансгендеров в женские турниры

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв призвал не допускать боксёров-трансгендеров в женские турниры.

«Это неправильно, чтобы переделанные мужчины дрались с женщинами. Это прямое ущемление. В спорте такого вообще не должно быть. Есть женские виды, есть мужские дисциплины, третьего быть не должно.

В каждой стране есть своя культура, свои ценности. Мы не должны навязывать странам, как они должны жить. Мы должны уважать ценности каждой страны и объединять их едиными ценностями – правилами бокса.

Такие простые слова, но почему-то мало кто их понимает. Бокс не изменит своих позиций и всегда будет следовать историческим ценностям, а не взращённым нынешним идеалам», — сказал Кремлёв в своём телеграм-канале.