Евгений Тищенко объяснил, почему решил готовиться к бою с Нгабу со сборной России

6 мая 2023 года в Екатеринбурге состоится масштабный вечер бокса от RCC Boxing Promotions, соглавным событием которого станет бой между олимпийским чемпионом Евгением Тищенко и экс-чемпионом Европы бельгийцем Ивом Нгабу.

Евгений рассказал о том, как будет готовиться к поединку и почему решил присоединиться к сбору олимпийской сборной России.

«На сборы перед Нгабу — в Сочи к Эдуарду Викторовичу Кравцову. Нужен новый опыт, тем более что вместе мы работали ещё в сборной во время Всемирной серии бокса. Плюс в этом время там будет сборная две недели, часть лагеря проведу с ними, будет Дорофеев, ещё кто-то из ребят.

Эта поездка не смена тренера, не какие-то кардинальные изменения, мы уже давно разговаривали о совместной работе, но у меня было много переносов. Планировали октябрь, ноябрь, в итоге боксировал в декабре. Уверен, что почерпну что-то новое для себя. Будем пробовать», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.