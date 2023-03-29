Евгений Тищенко объяснил, почему решил готовиться к бою с Нгабу со сборной России

6 мая 2023 года в Екатеринбурге состоится масштабный вечер бокса от RCC Boxing Promotions, соглавным событием которого станет бой между олимпийским чемпионом Евгением Тищенко и экс-чемпионом Европы бельгийцем Ивом Нгабу.
Евгений рассказал о том, как будет готовиться к поединку и почему решил присоединиться к сбору олимпийской сборной России.
«На сборы перед Нгабу — в Сочи к Эдуарду Викторовичу Кравцову. Нужен новый опыт, тем более что вместе мы работали ещё в сборной во время Всемирной серии бокса. Плюс в этом время там будет сборная две недели, часть лагеря проведу с ними, будет Дорофеев, ещё кто-то из ребят.
Эта поездка не смена тренера, не какие-то кардинальные изменения, мы уже давно разговаривали о совместной работе, но у меня было много переносов. Планировали октябрь, ноябрь, в итоге боксировал в декабре. Уверен, что почерпну что-то новое для себя. Будем пробовать», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
- 29 марта 2023
-
18:57
-
18:46
-
18:29
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
16:31
-
16:22
-
16:08
-
16:06
-
15:43
-
15:41
-
15:04
-
14:57
-
14:57
-
14:52
-
13:42
-
13:33
-
12:52
-
12:43
-
11:25
-
11:01
-
10:33
-
10:28
-
10:06
-
09:59
-
09:53
-
00:18
- 28 марта 2023
-
23:25
-
22:35
-
21:51
-
21:13
-
20:48
-
20:21
-
19:32