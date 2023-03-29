Выпуск «Что было дальше?» с Хасбиком выйдет 1 апреля

Первый выпуск нового сезона популярного шоу «Что было дальше?», гостем которого станет известный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, выйдет 1 апреля, сообщает телеграм-канал Mash.

Шоу, которое раньше выходило на YouTube, теперь будет выходить на платформе VK Video во «ВКонтакте». «Что было дальше?» не выходило в эфир более года.

Хасбулла Магомедов пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, в рамках которого блогер посещает турниры по смешанным единоборствам, а также участвует в медиаактивностях американского промоушена.